失共和黨支持 川普勞工部長提名人帕茲德宣布退出

去年11月，川普(左)和帕茲德一同步出川普位於紐澤西州的一間高爾夫球俱樂部。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)提名的勞工部部長人選安德魯·帕茲德(Andrew Puzder)，基於共和黨內部傳出不支持他的聲浪，今正式宣布退出。

根據路透社(Reuters)報導，帕茲德在聲明中表示，在仔細考量並和家人討論後，他決定退出勞動部長提名，但他強調他仍然完全支持川普和其團隊。

CNN報導，帕茲德做出這樣的決定是因為參議院的共和黨員表示，已有4人決定不投票，最終可能總共會有12人都決定不投。這表示帕茲得很難達到至少50票的門檻，一般來說至少要獲得這麼多票，副總統彭斯(Mike Pence)才可以出手相救。

帕茲德是連鎖餐廳企業CKE Restaurant的執行長，民主黨的大力反對他的提名，主要是因為他在勞工議題上的立場，以及在自家雇用無合法公民身分的管家這個事實。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，帕茲德的退出對川普來說是另一大打擊，在不到兩天前其國安顧問佛林(Michael Flynn)就因為曾和俄駐美大使私下在電話談解除經濟制裁一事，宣布辭職。

美國民主黨不支持帕茲德，主要是因為他反對調漲最低薪資、以及他過去的商業紀錄，前員工Darin Brooks指控帕德茲的漢堡帝國主要是建築在低薪、性騷擾和威嚇之上。CKE Restaurant底下的速食連鎖店包括卡樂星(Carls Jr)和哈帝漢堡(Hardees)。

共和黨南卡羅來納州參議員Tim Scott說，他在得知帕茲德雖然支持移民規定改革、但自己卻雇用無合法公民身分的管家、並透過以現金支付薪資來規避查緝後，立即向共和黨表達他的嚴重關切。

(中時電子報)