布夏、沃妹登上泳裝特輯 秀火辣寫真
一般女性運動員或許會給人較為陽剛的印象，不過對於名列網壇五大美女的「丹麥甜心」沃茲妮亞奇、「加拿大精靈」布夏而言，她們下了球場依舊擁有走上伸展台的本錢，換了泳裝之後身材更不輸專業的模特兒。沃妹、布夏雙雙登上今年《運動畫刊》的泳裝特輯，其中沃妹已經是連續第3度入選，她也開心地在Instagram秀出美麗的泳裝照。
除了兩位金髮美女之外，球后小威廉絲、金牌體操女將拜爾斯、拉絲曼也登上今年的泳裝特輯。至於封面人物則再度由著名的超模凱特阿普頓擔當，她的未婚夫是大聯盟老虎隊王牌投手韋藍德。日前宣布懷孕的超模漢娜吉特也在本期特輯亮相，她的丈夫正是鼎鼎大名的前洋基隊長吉特。因此凱特、漢娜這兩位超模也能算是半個體壇人士。
(中時電子報)
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