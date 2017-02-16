川普重申減稅 美股連續第5天收紅

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彭博報導，美國主要股市連續第5天上揚，主因美國總統川普再度保證減稅。

道瓊工業指數漲107.45點或0.52%，報20611.86點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲36.869點或0.64%，報5819.441點。

標準普爾500指數漲11.67點或0.50%，報2349.25點。

費城半導體指數漲7.9082點或0.82%，報970.5369點。（譯者：中央社簡長盛）1060216

(中央社)