天氣穩定 西半部日夜溫差大

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中央氣象局表示，今天天氣穩定，各地多雲到晴，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大，東半部地區有局部短暫雨。

氣象局指出，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局表示，白天高溫可來到攝氏24至27度，感覺舒適溫暖，不過夜間清晨仍偏冷，預計清晨各地低溫約在13度到16度之間，空曠地區或近山區有機會出現12度左右的溫度，西半部尤其日夜溫差大，建議白天如果在戶外活動可以穿得輕便一些，早出晚歸建議帶件保暖外套備用。

此外，20日清晨前金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，搭乘飛機請多留意相關交通資訊。1060216

(中央社)