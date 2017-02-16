今多雲到晴 早晚偏涼、嘉義縣市濃霧特報

今、明（16日、17日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲好天氣。（林宜靜 攝）

告別上周寒流，這周開始天氣漸回溫！今、明（16日、17日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅今日東半部地區有局部短暫雨，然早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大，另今早氣象局也針對嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報，而金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾注意。

今（16日）早氣象局針對嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

春暖花開！今天天氣和昨天差不多，各地各地晴到多雲，僅東半部地區偶有零星雨；白天太陽加露臉，西半部高溫可以來到24～27度。然夜間清晨仍偏冷，氣象局預估，今晚到明晨各地低溫約在13～16度之間，空曠地區或近山區有機會甚至會出現12度低溫，請早出晚歸的民眾做好保暖工作，建議洋蔥式穿法。

值得注意的是，今早氣象局針對嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報。今天清晨西半部地區易有局部濃霧，目前嘉義（今05：00左右）有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。此外，從今起至下週一清晨前金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，搭乘飛機請多留意相關交通資訊。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天中部、高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)