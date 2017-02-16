今多雲到晴 早晚偏涼、嘉義縣市濃霧特報
告別上周寒流，這周開始天氣漸回溫！今、明（16日、17日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅今日東半部地區有局部短暫雨，然早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大，另今早氣象局也針對嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報，而金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾注意。
春暖花開！今天天氣和昨天差不多，各地各地晴到多雲，僅東半部地區偶有零星雨；白天太陽加露臉，西半部高溫可以來到24～27度。然夜間清晨仍偏冷，氣象局預估，今晚到明晨各地低溫約在13～16度之間，空曠地區或近山區有機會甚至會出現12度低溫，請早出晚歸的民眾做好保暖工作，建議洋蔥式穿法。
值得注意的是，今早氣象局針對嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報。今天清晨西半部地區易有局部濃霧，目前嘉義（今05：00左右）有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。此外，從今起至下週一清晨前金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，搭乘飛機請多留意相關交通資訊。
至於民眾關心的空氣品質方面，今天中部、高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。