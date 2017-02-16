美參議院通過法案 准精神病患擁槍

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美國參議院投票通過推翻歐巴馬政府時期禁止精神病患者購買槍械的法案。(圖片取自washingtontimes)

由共和黨主導的美國參議院表決，通過法案廢除歐巴馬總統禁止精神病患者購買槍械的法案，參議院以57票贊成對43票反對通過，該議案先前已於眾院通過，現將交由總統川普簽署，容許估計約7.5萬名精神病患者可以買槍。

該歐巴馬法案規定社會安全局須加強審查獲殘障補助且有精神疾病民眾資料，避免他們能購買槍枝，估計約有7.5萬人受影響。

參議院以57票贊成、43票反對，法案現時將呈交總統川普，預料他會簽署這法案。2012年康乃狄克州桑迪胡克小學發生槍擊案，一名患有強迫症的槍手，殺死20名學童和6名職員，當時總統歐巴馬便立法禁止精神病患者持有槍械。不過，共和黨強調，憲法保障美國公民持有槍械權利，但批評者說，這規例太廣泛，不公平地令殘障人士受辱。但民主黨批評容許精神病患者持槍，將危害他人安全。

(中時電子報)