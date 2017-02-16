美參議院通過法案 准精神病患擁槍
由共和黨主導的美國參議院表決，通過法案廢除歐巴馬總統禁止精神病患者購買槍械的法案，參議院以57票贊成對43票反對通過，該議案先前已於眾院通過，現將交由總統川普簽署，容許估計約7.5萬名精神病患者可以買槍。
該歐巴馬法案規定社會安全局須加強審查獲殘障補助且有精神疾病民眾資料，避免他們能購買槍枝，估計約有7.5萬人受影響。
參議院以57票贊成、43票反對，法案現時將呈交總統川普，預料他會簽署這法案。2012年康乃狄克州桑迪胡克小學發生槍擊案，一名患有強迫症的槍手，殺死20名學童和6名職員，當時總統歐巴馬便立法禁止精神病患者持有槍械。不過，共和黨強調，憲法保障美國公民持有槍械權利，但批評者說，這規例太廣泛，不公平地令殘障人士受辱。但民主黨批評容許精神病患者持槍，將危害他人安全。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。