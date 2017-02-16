動物園「圓仔穀物工廠」好好玩！學種稻、除草長知識

動物園開辦「圓仔穀物工廠」讓小朋友學習農作！也能來動物園裡看可愛動物。（圖為貓熊「圓仔」，台北市立動物園提供）

小朋友照過來！周日來動物園看可愛動物，學種稻、除草，身體力行瞭解農夫辛勞，還能品嚐自己動手耕作的成果喔！台北市立動物園為了推廣食農教育，讓大朋友、小朋友接近大自然，體驗農村自然生態及樂趣，特別在2017年開春，辦理「圓仔穀物工廠」，將推出水生農作物水稻的實地操作體驗研習課程。

配合農作物的生長過程，共有4次不同的體驗活動，包括從下田種植、除草、施肥到親自收穫及成品製作等課程，內容生動有趣，除可讓參加的學童瞭解稻子的生長過程之外，並可體驗「手把青秧插滿田，退步原來是向前」的情境及收成的樂趣，並享受自己親手種的稻米成品製作過程。

自106年2月16日（星期四）上午9:00開始網路報名，額滿為止。歡迎爸爸媽媽帶領國小1-5年級學童一起來參加！

活動名稱：2017食農教育-農村生態親子體驗--呷好稻香報

活動內容：稻子栽培體驗實作課程（週日班）

活動地點：台北市立動物園 兒童動物區

活動日期：自3/12起至農作物收成為止，共計四次課程。

1、3/12（日） 8:45-12:00 插秧

2、5/14（日） 8:45-12:00 除草和施肥

3、7/09（日） 8:45-12:00 水稻收割

4、8/13（日） 8:45-12:00 成品製作

參加對象：國小一至五年級學童及家長，共計約70人（含低收入戶10人）。

(中時電子報)