白宮：勞工部長人選帕茲德退出提名
白宮今天說，川普總統提名的勞工部長帕茲德（Andrew Puzder）已退出提名，因為擔心他的商業經營紀錄和他個人的過去可能引起爭議。
法新社報導，目前是一家連鎖速食店主管的帕茲德在一份送給美國媒體的聲明中說： 「雖然我不會在川普政府服務，但我全力支持總統及其高度稱職的團隊。」
帕茲德目前是速食業者CKE餐廳（CKE RestaurantsInc）執行長。
有關帕茲德對最低工資的立場最近數月日益引發各界關切。而且帕茲德本人也承認，他曾雇用非法員工節稅。（譯者：中央社簡長盛）1060216
(中央社)
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