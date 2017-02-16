血腥！美國臉書直播命案 兩死
美國芝加哥近日發生一宗槍擊案，而且事發時有人正在開臉書(facebook)直播，讓血腥屠殺的影像直接在網路放送，引起震驚。最後事件中有兩人死亡，包括一名兩歲小孩還有一名26歲男乘客。
當時車上的女乘客直播的片段可見，當時她坐在由男友駕駛的車上，嚼著口香糖正在享受音樂之際，忽然遭人朝車內連開十多槍，女子其後成功逃出車外，並大叫「我的天！」、「我不能呼吸！」、「不、不！」。
最後她在車上26歲男友及其坐在後座的兩歲侄兒懷特（Levontay White）則中槍不幸身亡，而她雖中槍受傷，一開始她還不敢就診送醫，怕因此被關進監獄，但懷有4個月身孕的她，經檢驗後腹中嬰兒均無生命危險。。
警方調查後，認為26歲的男乘客曾是黑幫成員，而且有犯罪紀錄，包括持械搶劫及入屋盜竊等，所以成為槍殺目標。
(中時電子報)
文章來源：Fatal shooting, which killed two in Chicago including a two-year-old boy, is captured live on Facebook
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