驚！台乳癌年輕化！45歲以下女性佔20％

台灣女性罹患乳癌有年輕化趨勢，不可不慎！（圖為乳癌防制示意圖，達志影像／shutterstock提供）

知名星座專家去年11月30日辭世，，享年43歲，薇薇安驟逝消息震驚演藝圈，傳出薇薇安是因乳癌病逝，有醫師指出，她發現時恐已是乳癌末期，錯失開刀機會，因此住院沒多久就病逝。事實上，現在醫療科技雖然越來越進步，然乳癌在台灣卻有年輕化趨勢。

從國民健康署2013年癌症登記統計資料顯示，高居台灣女性癌症發生率之首的乳癌，罹患人數高達11281人，較前年新增了3307人，是所有癌症增加最快速的，平均每天約有31名婦女罹患乳癌，加上乳癌出現年輕化的趨勢，而年輕病患最擔心的問題就是是否會變成「少奶奶」。

收治許多類似個案的台北榮總乳房醫學中心主任曾令民醫師表示，每年新增的乳癌病友中，45歲以下的年輕女性就佔了20%，許多病友都對結婚抱持憧憬，也深怕因為罹患乳癌而成為「少奶奶」。

近年來某些乳癌可藉由術前輔助治療，觀察乳癌型態量身訂做最適合的治療，所為術前輔助治療就是指在手術前先給予藥物治療，可以大幅提高乳房保留的機會，尤其特定腫瘤若在手術前打到消失，甚至可以延長存活期。

曾令民醫師補充說明，術前輔助治療除了有機會提高乳房保留機會，還可歸納三個優勢，包括將淋巴腫瘤打小後，可以降低手術範圍；其二則是，先用藥也可以觀察藥物對於腫瘤治療的反應。

相對於過去乳房全切除後再進行藥物治療，則因為切除了腫瘤細胞，術後無法觀察藥物療效及用藥的正確性，而且過去的研究顯示，高達80%~90%的比例可以將腫瘤打掉；第三個優勢則是在治療前中後都可以取得病理組織，找到一些腫瘤標記來進一步確認用藥。

但是曾主任也強調，不是每一個乳癌病友都適合，研究發現對於三陰性乳癌及HER2過度表現的乳癌患者反應較佳，但是需要與主治醫師充分討論個人適不適合接受術前輔助治療及乳房保留手術。

此外，為宣乳癌，台灣癌症基金會邀請新生代導演施祥德，集結許多乳癌病友們的真實縮影，改編拍攝成「結婚倒數180天」微電影，找來台灣偶像劇暖男一哥黃騰浩及新加坡華語歌手潘嘉麗擔任片中男女主角及「選擇自信-乳癌公益大使」，盼大眾能從微電影裡中瞭解乳癌病友的痛楚與需求，也呼籲女性朋友能定期做乳房防範檢查，為自己健康多一份保障。

(中時電子報)