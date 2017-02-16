學測成績公布 9時開放網路語音查詢

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學測成績單今天寄發，大考中心表示，上午9時起，開放網路和語音查詢，網路查詢需依准考證末碼分流，報名時有填手機號碼的考生，會收到簡訊通知成績。

106學年學科能力測驗成績單今天寄發，大學入學考試中心表示，個別報名者，會直接寄至考生通訊地址，集體報名者，由報名單位轉發考生，若考生遲至20日仍未收到成績通知單時，可洽集體報名單位或電話（02-23661416轉608）查詢。

大考中心表示，今天上午9時起，開放網路和電話（02-23643677）查詢成績，考生若在報名資料填手機號碼，也會收到簡訊通知成績；若考生對成績有疑義，17日到21日開放成績複查申請，每科作業費新台幣50元，複查結果通知24日寄發。

為了讓查詢更順暢，大考中心提醒，考生應配合准考證末碼分流查詢成績，末碼為1、2、3者，可透過http://score123.ceec.edu.tw/查詢， 末碼為4、5、6者，可透過http://score456.ceec.edu.tw/查詢 末碼為7、8、9、0者，可透過http://score7890.ceec.edu.tw/查詢。

大考中心今天也會公布各科級分與總級分人數百分比累計表、各科頂標、前標、均標、後標、底標，頂標為成績位於第88百分位數的考生級分，前標為位於第75百分位數的考生級分，均標為位於第50百分位數的級分，後標為位於第25百分位數的考生級分，底標為位於第12百分位數的考生級分。1060216

(中央社)