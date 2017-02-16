巴西黃熱病蔓延 世衛建議旅客打預防針
巴西衛生部今天公布最新報告，全國已記錄243宗黃熱病例，造成82人死亡，其中208例在米納斯吉拉斯州，造成70人死亡。
此外，還有132個城市記錄197宗疑似感染黃熱病致死案例。
除了米納斯吉拉斯（Minas Gerais）外，聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）、聖保羅、巴伊亞（Bahia）、多干定（Tocantins）和北大河（Rio Grande do Norte）幾州亦接獲通報案例，部分已經證實，其他還在分析或已遭排除可能性。
目前在巴西爆發的黃熱病毒，主要經由病媒蚊在農村和叢林地區傳染。
感染黃熱病初期症狀包括猝發性冷顫、發燒、頭痛和全身肌肉痠痛，疲倦、食慾不振、噁心及嘔吐；嚴重時可引起腎臟和肝臟出血衰竭，甚至致死。1060216
(中央社)
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