法國駐台大使最愛家鄉味 台北Origines解饞

〈手切鮮牛肉韃靼〉是用手工刀切的新鮮菲力牛肉，拌入紅蔥頭、蝦荑蔥、醃黃瓜、陰陳蒿、酸豆、蒔蘿與檸檬皮等調味製成，且侯昱瑋堅持「現點現做」。(圖／姚舜攝)

〈烤鴳鶉佐白酒萄萄餡〉是將紅酒、紅葡萄、培根和洋蔥，填入鴳鶉腹內烤製，呈盤時再搭配餐廳自己醃漬發酵做的阿爾薩斯酸菜，非常美味。(圖／姚舜攝)

〈格勒諾布爾式香煎魟魚〉的「格勒諾布爾」(Grenobloise)指的是一種「味型」，宜蘭的大魟魚香煎後再油淋，然後用酸豆、檸檬魚與麵包丁提味並增加口感，是非常傳統的酒館菜。(圖／姚舜攝)

經過烤、煮、烤等多道工序做成的〈小牛胸腺佐羊肚菌〉，在羊肚菌加持下，味道非常香濃。(圖／姚舜攝)

用海鹽、胡椒與紅蔥頭提味的〈牛骨髓〉，是法國Bistro內經典菜式，牛骨對半剖開呈盤，像一艘艘小船。(圖／姚舜攝)

一份700元的〈拼盤〉內有豬頭肉 凍、油封鴨腿、臘腸、陶罐派、雞肝醬等，全部是〈Origiens〉廚師手工自製，既開胃又下酒。(圖／姚舜攝)

〈迷迭香櫻桃鴨胸肉佐焦糖醋橘醬〉除鴨胸肉皮酥肉嫩且帶汁，提味的醋橘醬和鴨肉更是絕配。(圖／姚舜攝)

〈海鹽焦糖鮮奶油泡芙〉上欲滴的海鹽焦糖醬，甜鹹交織、味道非常迷人。(圖／姚舜攝)

表面放了煙燻香草冰淇林的〈蘋果薄派〉，是別的餐廳嘗不到的美味法式甜點。(圖／姚舜攝)

台北那一家法國餐廳最道地、好吃？位在敦化南路二段81巷的〈origines tabel francaise〉法式餐酒館，不僅是法國外交部認證的台灣最佳法式料理餐廳之一，「法國在台協會」主任紀博偉（Benoit Guidee)喜歡〈origineas table francaise〉的菜，更經常請該餐廳主廚侯昱瑋((Cyril Hou)到府外燴。

台灣的外交處境特殊，「法國在台協會」的地位等同「法國駐台大使館」。換言之，廚藝精湛的侯昱瑋有點像紀博偉在台的「家廚」，喜歡法菜美餚的國人如果到他創業司廚的〈origiens table francaise〉餐廳享受法式料理，肯定不會失望。

侯昱瑋是法國巴黎的高等廚藝學校〈斐杭迪工藝學院〉(Lecole Gregoire Ferrandi)畢業的高材生。在父母支持與資助下，去(2016)年他來台開了〈origines table francaise〉餐廳，菜單專攻法國傳統鄉村菜與經典的酒館菜。因為菜餚道地正統，餐廳經營了幾個月就得到法國外交部認證。

初來台灣的侯昱瑋因人生地不熟，曾因人力不足，餐廳短暫休息了一陣，如今內外場人員全都到位，餐廳恢復營業且餐廳裝潢與菜式內 容都做了一番調整與修改，更加符合台灣人用餐的習慣與喜好。

〈origines table francaise〉的改變包括將以前菜單上菜式全是單點(A La Carte)，改成了套餐(Set Menu)。中午的EPD(即前菜+主菜+甜點)套餐只要599元起，晚上套餐則自1200元起。另外，餐廳原本的4人桌亦改成了2人小方桌，一樓靠牆的一側亦增加了座位，如此一來客人更方便點餐，餐價也更「可親」，同時用餐氛圍更輕鬆、自在與私密。

異國料理做得究竟是否到位，餐廳的老外客人多不多？是否經常回流光顧？是重要指標。〈origines table francaise〉能吸引駐台法國人經常光顧，甚至法國駐台代表指名外燴，衝得就是侯昱瑋的廚藝。

為了迎合多數台灣客的用餐偏好取向，台灣不少餐廳說是供應法國菜或法式料理，形色味卻完全走味「跳針」，只能稱為「西餐」，離正統法菜，其實差之甚遠。侯昱瑋沒被流俗傳染，食材、烹製工序、醬汁全都「照步走」，既不偷工、也未減料，所以客人來到〈origines table francaise〉，可以嘗到經典法菜「正味」。

以餐前下酒菜(LAperitif)為例，用豬頭肉加了白酒、酒醋與香料熬煮製成的〈豬肉凍〉，用豬肩肉作的〈陶罐派〉，用干邑白蘭地提味的〈雞肝醬〉，或是用拆絲鴨腿肉作的〈油封鴨腿〉與〈鹽漬火腿〉等，都是餐廳廚房自製，這樣的「手作工藝美食」，因為製作過程費工費事也費時，坊間一般餐廳亦愈來愈少見。

〈牛肉韃靼〉很多餐廳吃得到，但侯昱瑋堅持用手工切牛肉且一定要吃得出「協調而均勻的酸味」。更重要的是，侯昱瑋堅持「客人現點，廚房現做」，故滋味與用攪拌器作成，且事前做好的截然不同。

烹製正統法菜最「磨人」處是在用料博雜、工序繁複，且要有適當邊菜(Side Dish)搭配，這幾點就讓不少年輕廚師棄守戰場、敬謝不敏。但侯昱瑋則不厭繁與煩，舉凡〈蒜香歐芹煎牛雞腿〉、〈烤鴳鶉佐白酒葡萄餡〉、〈拜雍火腿裹腰內肉〉等，都是費時費工做出的傳統法式美味。

牛的大骨骨髓與橫隔膜部位牛肉，還有小牛胸腺等食材，是法國人才會吃的食材，其他異國餐廳不易見到廚師用這些食材入饌，在〈origines table francaise〉菜單上則可以點用〈香烤牛骨髓〉、〈格勒諾布式香煎魟魚〉、〈小牛胸腺佐羊肚菌〉，以及〈橫隔膜牛排佐時蔬〉，此無怪乎包括紀博偉在內的駐台法國朋友如此捧〈origines table francaise〉的場了。

〈origines table francaise〉的甜點沒有花俏形色，卻充份體現法國甜點誘人滋味。〈蘋果薄派〉是在帕芙酥皮上塗了杏仁醬，再以螺旋狀舖排薄切蘋果片烤製，出爐後淋上香草糖漿並放上一球用煙燻牛奶製成的煙燻香草冰淇淋，風味與口感讓人難忘。而味道甜鹹共濟、口感酥香與滑稠共融的〈海鹽焦糖泡芙〉，單是看那宛如溶漿的焦糖漿，就已讓人垂涎。

(工商)

侯昱瑋(Cyril Hou)和〈Origines table francaise〉的團隊成員對食物都充滿熱情，且烹調料理一絲不苟。(圖／姚舜攝)