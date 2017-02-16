18歲松野莉奈猝逝 最後簡訊曝光

松本莉奈(右)離世前一天才與廣田愛佳傳簡訊。（圖／翻攝私立惠比壽中學部落格）

日本女團「私立惠比壽中學」18歲成員松野莉奈上週猝逝，震驚各界，原先有傳她因過勞而死，但最後死因確診為心律不整，不僅粉絲難過，團員更是傷心不已。而松野莉奈也在日前舉辦告別式，據悉她的遺容十分安詳，但成員廣田愛佳則意外透露了松野莉奈的最後簡訊，當時她還說自己連吃了3個飯團，沒想到這卻成了最後聯繫。

松野莉奈離世後，幾位成員14日皆在官方部落格上發表道別文，其中廣田愛佳不僅上傳了兩人的合照，更說松野莉奈離世的前一晚，她還曾傳簡訊問候，當時松野莉奈告訴她「我吃了兩個飯團，最後足足吃了三個！」更說明天打算要吃五個！沒想到這卻是她最後的簡訊，讓她不敢置信。

而另一名隊友安本彩花則說松野莉奈的遺容十分安詳，儘管她相當難過，但看著她祥和的面容，安本彩花也說這樣自己才能放心送她最後一程。

(中時電子報)