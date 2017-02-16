分手錦榮後...蔡依林公開和男神「同床共枕」

《鬼怪》魅力大，蔡依林也是粉絲。(圖／翻攝蔡依林微博)

蔡依林開心秀粉絲送的禮物。(圖／翻攝自蔡依林臉書）

韓劇《鬼怪》熱潮席捲全亞洲，不少藝人也深陷在孔劉魅力中，連天后蔡依林也是粉絲，今(16日)凌晨，她害羞公開和男神歐巴的「同床共枕」照，網友都驚呼「終於圓夢了」！

蔡依林凌晨公開床照，羞喊「要同床共枕的意思，明白了！」原來是粉絲特地送上印有孔劉歐巴照片的抱枕給她，讓她開心到忍不住一直和它自拍，而她水汪汪眼睛看起來像眼眶泛淚，網友都驚呼「你哭了...」、 「迷妹終於圓夢了」。

去年11月蔡依林和交往6年錦榮分手，不過單身的她，生活依舊精彩，除了忙商演外，閒暇時間就做翻糖蛋糕，還追起韓劇，似乎很享受現在的生活。

(中時電子報)