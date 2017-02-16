艾瑪華森再傳耍大牌 網列多項罪狀圍剿
艾瑪華森飾演《哈利波特》妙麗一角，讓她演藝事業攀向巔峰，加上頂著高材生光環，可以說是人生勝利組，不過人紅是非多屢被傳出耍大牌，近日更被爆料獲選2017 《ELLE》風格人物大賞「年度風雲女性」，卻大遲到90分鐘讓主辦單位苦等。
根據英國《每日郵報》報導，艾瑪華森當天身穿Dior禮服領獎，立刻成為全場媒體焦點，不過她似乎對此獎項毫不在意，不僅遲到還拒絕和其他名流一樣走紅毯，只待在房內接受指定攝影師拍照，領獎後更隨即離開現場，行徑令主辦主辦單位傻眼。
出道以來風波不斷的她，不僅被批評是「假女性主義者」，更被踢爆原定是《La La Land》女主角，要求劇組人員得飛到倫敦才肯彩排，誇張行為讓她拱手將女主角讓人。
(中時電子報)
關鍵字：艾瑪華森
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