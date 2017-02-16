觀光重返馬英九時代旺景？羅智強批：遙遠的夢

前總統馬英九（右）與蔡英文總統（左）。（資料照，姚志平攝）

105年來台旅客達1069萬人次，創歷史新高，蔡英文總統推特上感謝。但總統府前副秘書長羅智強認為，今年很難複製去年成績，因這些日、韓、泰等國客本來就會來台，不是因為陸客少了才來。羅除了痛批蔡英文吃馬英九觀光老本外，也認為大環境不改變，想回到去年5/20以前、馬英九時代的觀光旺景只是一個遙遠的夢。

日前主計總處根據交通部觀光局統計，105年來台旅客相比104年成長約2.4%。其中，觀光簽證簡化帶動東南亞遊客，泰國旅客大增達5成7。陸客方面，雖然還保有351萬人次，以32.9％佔來台總旅客之冠，但相比104年卻減少16.1％，是減少最多的國家。

羅智強認為蔡英文除了該感謝各國觀光客外，更要感謝馬英九。因為蔡英文談「新高」，卻沒提到前總統馬英九執政的八年，每一年觀光人數都在創「新高」。2014年更創超級大新高，增加190萬人次。

馬英九只有2016年，和蔡英文任期重疊的那一年，外國觀光人數是「新高」中「最低」的，只增加23萬人次，羅智強直指蔡英文所謂的「新高」是創8年成長的「新低」。

羅認為蔡英文吃馬英九老本的觀光「新高」，蔡英文在高興什麼？看著蔡英文把馬英九辛苦打下的觀光政績逐漸敗毀，怎不令人感慨，更諷刺的是，這觀光「敗家子」，竟還喜孜孜地告訴全世界，你看，在我的手上，觀光創「新高」耶！

羅智強表示去年的1,069萬境外旅客（原估1,066萬），今年很難複製。因為日、韓、泰、馬、越等國客人成長的比例或高，但數量少，要用這些旅客替代陸客，是緣木求魚。這些人本來就會來臺灣的，不是因為陸客少了才來。

各國旅客來台數攀升，在馬英九第二任時，這個趨勢就開始了，羅智強曾問過觀光局的朋友，為何增加如此之快？他説他們曾分析，這也和大量陸客來臺有關，因為幾年下來，各國旅客心中篤定，兩岸不會打仗了。沒有和平，哪有觀光？大環境不改變，回到去年5/20以前、馬英九時代的觀光旺景只是一個遙遠的夢。

羅智強憂心表示，觀光業看的不只是來台觀光客的人數，日均消費力和觀光客停留日數更重要。去年陸客的日均消費力約台幣6900元，追平日客，而陸客平均停留夜數超過7夜，日韓港澳都在4至5夜之間，陸客是台灣觀光的消費王。寄望於消費力遠低於陸客的東南亞客，東牆補不了西牆。

(中時電子報)