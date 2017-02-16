週六起冷暖交替 吳德榮：冬天未結束

這兩天天氣回暖，但吳德榮提醒，冬天還未結束。圖為上一波寒流來襲，外出民眾紛紛穿起大衣、戴上圍巾抵禦寒流。（報系資料照 陳信翰攝）

被上一波寒流冷到了嗎？這兩天白天氣溫上升，讓人感覺溫暖舒適。不過氣象專家吳德榮提醒，「冬天並未結束」，下週四又有一波鋒面和極地大陸冷氣團開始南下，強度相當強，屆時氣溫又要下降了。

吳德榮今（16日）在《洩天機教室》專欄表示，對北台灣而言，週六(18日)之後的天氣變化「乍暖還寒」，有春天「孩兒面」的特徵，冷暖交替頻仍，週期很短。

據最新(15日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式的模擬顯示，週六至週(19)日上午，有一小股東北風南下，北台灣雲量增多、白天轉涼，夜間低溫並未下降；迎風面有一些局部短暫雨的機率。

週日下午至下週一(20日)轉東南風，天氣快速回暖，一般還算穩定，但水氣增多，容易有霧、也可能有局部零星降雨發生。

下週二(21日)鋒面影響，北台灣轉有雨、且明顯轉涼，其他地區水氣多、也有機率發生零星降雨。

下週三(22日)天氣未及好轉，下波鋒面又接踵而至，降雨的範圍及雨勢皆會比較大。

下週四(23日)鋒面及極地大陸冷氣團開始南下，強度相當強，冬天並未結束，將再進入「冬型天氣」。不過吳德榮也提醒，這是7天後的模擬，（冷氣團）能有多強？不確定性較高，需再持續觀察。

(中時電子報)