經典賽》紅人隊投手拒以色列 中華搶8強利多

費德曼上季後援為主，戰績7勝4負，自責分率3.97。(美聯社資料照)

(08:56更新)中華隊打經典賽傳來好消息，《CBS運動網》今報導，大聯盟生涯71勝投手費德曼(Scott Feldman)為爭取紅人隊先發輪值，婉拒以色列徵召。以色列和中華隊經典賽同組，對中華而言是搶8強利多。

費德曼去年效力太空人和藍鳥，共出賽40場，其中35場後援，戰績7勝4負，自責分率3.97。34歲的費德曼上月和紅人簽1年短約，年薪230萬美元，外加220萬美元激勵獎金。

以色列經典賽徵召，先後被大聯盟2大咖打槍，除費德曼外，道奇25轟強打彼德生(Joc Pederson)也婉拒參賽。下月開打的經典賽，中華、荷蘭、以色列和韓國同為A組，預賽取前2名晉級第2輪8強複賽。中華隊首戰是3月7日對以色列。

(中時電子報)