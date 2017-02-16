現日月潭山區 黑星紫金牛果實壯觀熱鬧

日月潭山區的「黑星紫金牛」，果實的密度驚人。（沈揮勝攝）

「黑星紫金牛」部分果實正在成熟，由綠轉黃、橙、紅，而後紫黑，像各色寶石。（沈揮勝攝）

「黑星紫金牛」果實纍纍，吸引民眾好奇拍照。（沈揮勝攝）

「黑星紫金牛」植株照。（沈揮勝攝）

整棵的模樣。（沈揮勝攝）

果量壯觀熱鬧。（沈揮勝攝）

在日月潭水社大山，最近有民眾發現1種結有纍纍果實的灌木，果色五彩繽紛、密度驚人。領有農委會特生中心正式授證的生態導覽老師蘇健輝說，它叫「黑星紫金牛」，屬紫金牛科植物，類似品種包括玉山紫金牛、春不老等，是很棒的台灣原生園藝植物。

蘇健輝與生態解說員葉建興都說，日月潭山區有多種紫金牛亞科植物，在地人統稱「山柑仔」，果熟後，山童嘴饞常會摘食，味澀帶甜，是很多人的共同回憶。

其中黑星紫金牛的果實，在冬季會從綠色轉黃、橙、紅及紫黑色，山林中顯得亮眼。台灣山區除分布有黑星紫金牛之外，另有玉山紫金牛、硃砂根、百兩金、小葉樹杞等10多種，成熟果色多數是紅的，但也有部分呈現深紫。

相較於其他同科植物，日月潭山區出現的這棵「黑星紫金牛」果柄長、果量熱鬧壯觀，真的是精彩極了。

(中時)