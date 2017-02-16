深化美台關係 美學者與前官員提建議

多位美國學者今天說，美國總統川普上任未滿月，外交政策與團隊尚未全面就位，但川普政府在深化美台關係，包括軍事、經貿及國際參與上，都應提出作法，這符合美國利益。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）今天舉辦研討會，探討美國總統川普執政下的美國對台政策，包括前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）、前國務院主管政軍事務的官員安大維（David An）、著有「中國即將崩潰」的華裔美籍學者章家敦（Gordon Chang） 及國家利益研究中心防衛事務研究主任凱濟安尼斯（Harry Kazianis）與談。

上述4人都認為，川普目前正面臨新手上路的混亂，白宮國安顧問佛林才剛去職，川普的外交政策團隊及人事仍未完全就位。

而楊甦棣指出，川普上任前與總統蔡英文通話是好事，對川普不久前與中國國家主席習近平通了電話他也「不意外」；對美台關係，他除建議在經貿上、應在過去的建設性雙邊架構、如台美貿易暨投資架構協定（TIFA）下持續進展，在安全合作上，他也給川普政府具體建議。

楊甦棣說，台灣需要新一代戰機，以應對在俄羅斯持續協助下、中國不斷提升的空優能力；另外，他還提到美國應低調地協助台灣的潛艦計畫、提升台灣飛彈防禦系統的質與量、提升台美軍事高層人員互訪層級及更密切的安全合作。

對台灣期望發展潛艦國造計畫，他則有兩項提醒，一是美國須以低調的方式協助台灣，二是美國已許久未製造柴油動力潛艦，「美國很久前就採用核動力潛艦」；而台灣現在尋求的技術、除德國外，不容易從世界其他國家找到。

此外，他還透露，前國務院亞太副助卿薛瑞福（Randy Schriver）可能重回國務院任要職，他期望川普能雇用更多了解美台關係重要性、有經驗的人。

安大維則指出，相信隨著川普政府的政策與人事完全就位，美國會重申「台灣關係法」與「六項保證」的對台承諾。

章家敦與凱濟安尼斯則仍認為川普在美國的「一中政策」具體作法上會有所轉向，他們呼籲，川普政府應支持並捍衛台灣的民主，章家敦甚至稱，若台灣想獨立，美國應該支持並承認台灣是一個國家。

被問到台灣今年是否能參與世界衛生大會（WHA）、美國又能提供什麼樣的協助？章家敦則說，川普政府目前內部情況混亂，他不認為協助台灣參與WHA會是川普政府的優先要務，儘管美國最終會對協助台灣的國際參與有所反應，但可能不會是今年。1060216

(中央社)