符合實際需求 高雄警配鋼質伸縮警棍
為符合執勤實際需求，原配發的木質警棍因執勤時攜帶不甚方便，高雄市警方佩發鋼質伸縮警棍，維護執勤安全。
高雄市警察局表示，發生多起員警執勤時突遭攻擊的事件，雖然於危急之際，但使用警槍時機仍難免遭議論，且原配發的木質警棍因執勤時攜帶不甚方便，往往在現場遭致嫌犯攻擊卻無適當器械可供使用。
為維護執勤安全及捍衛員警執法尊嚴，高雄市政府警察局長陳家欽指示採購品質極佳，且攜帶方便的抗彎鋼質伸縮警棍2594支，配發外勤單位供第一線員警執勤使用。
警方表示，木質警棍因執勤時攜帶不甚方便，而鐵製警棍使用後，也有容易彎曲變形無法再繼續使用的缺點，新採購的鋼質伸縮警棍則可抗彎又攜帶方便。
這批鋼質伸縮警棍為符合外勤員警實際所需，共有26寸、21寸及16寸等3種尺寸，讓員警依自身的身型及需求選擇最適合的尺寸。
警方指出，未來員警執勤遭遇精神狀態異常、反社會人格違常者、酒醉鬧事或其他突發狀況時，更能有效控制嫌犯，並兼顧執勤安全，以確保公權力執行。
鋼質伸縮警棍，特別使用熱處理鋼管硬度達46以上，且可抗彎負荷2300公斤以上，更可不借用外力即可單手瞬間甩出三節警棍；16寸警棍收回時僅17公分，執勤時攜帶方便。1060216
(中央社)
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