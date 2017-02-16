原住民族友善耕作加值推廣 申請開跑
原民會說，106年度「推動原住民族友善耕作加值推廣計畫」申請開跑，請有意願投入農業加值推廣發展團體、合作社及產銷班等，於3月3日前備妥相關文件送原民會審理。
原住民族委員會為發展具原住民族特色及優勢農產品，期望透過補助法人團體或農民組織等單位辦理友善耕作栽培與管理課程、輔導族人完成相關驗證程序，另針對原住民族特用作物及主要經濟作物研發加工設施（備），以擴大部落生產能量及增加農產品精緻度，辦理「推動原住民族友善耕作加值推廣計畫」。
原民會指出，「推動原住民族友善耕作加值推廣計畫」補助分為「轉型類」與「加值類」兩種類別，「轉型類」為原先採用慣型農業，但有意願導入有機農業、自然農業或無毒農業等友善耕作方式者﹔「加值類」為已依友善耕作方式栽培，並以二級加工、三級行銷或研發設施及技術目標者。
原民會表示，106年度「推動原住民族友善耕作加值推廣計畫」已開始受理申請，受理期限至3月3日，相關資訊及公告計畫可至原民會網站查看，期許更多原住民族地區有意願投入有機農業者，能多多申請一同投入有機農業的行列。1060216
(中央社)
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