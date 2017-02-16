機捷今開放自由試乘 民眾早起搶頭香

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機捷三重站一早就來了近500位民眾搶先試乘。(黃世麒攝)

桃園機場捷運16日起開放民眾自由試乘，但民眾抱怨從北捷轉機捷，機捷指標找不到，連通道未全面開放，照指標走卻「撞牆」，迷路了一小時。(影片來源/中天新聞提供)

機捷準備紅包送給試乘民眾。(黃世麒攝)

出國民眾拉著行李廂搶先體驗機場捷運的便利性。(黃世麒攝)

出國民眾拉著行李箱搶先體驗機場捷運的便利性。(黃世麒攝)

出國民眾拉著行李箱搶先體驗機場捷運的便利性。(黃世麒攝)

桃園機場捷運16日起開放民眾自由試乘，每日分四個時段供民眾索取號碼牌，機捷三重站一早就有近500位民眾排隊等候，搶先體驗機捷的便利性。機捷也準備紅包送給試乘民眾。

(中時)