基隆身障首購屋 利息補助最高1.5萬

為減輕身心障礙者負擔，基隆市政府推出身障者首次購屋貸款利息補助，最多可補助新台幣1萬5000元，申請時間至3月31日止，民眾可向區公所社政課提出申請。

社會處表示，適用條件為身障者及其配偶，沒有自有住宅的首次購屋，申請者必須設籍基隆市且年滿20歲，並實際居住在首次購屋地址，且該房屋為身障者本人持有，購屋未滿5年，並在取得所有權起3個月內，於金融機構辦妥7年以上的長期房屋貸款。

另外，家庭總收入平均未達當年度每人每月最低生活費標準4倍；社會處表示，今年度最低生活費標準為新台幣1萬1448元，4倍也就是4萬5792元。

此外，身障者本人和同住的扶養者，也必須未曾接受政府同性質貸款或利息補助，且身障者前一年度未曾接受政府補助機構住宿養護費用。1060216

(中央社)