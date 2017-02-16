術後喝咖啡 減少腸阻塞

咖啡有益於中樞神經及心臟血管系統，台南市郭綜合醫院表示，喝咖啡還有助於排氣，減少術後腸阻塞。

台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰說，手術時間過長、腸子經翻動或處理（如紗布塞太多、太久或大力擦拭腹膜）、腹膜炎、電解質不平衡、失血過多等，將導致術後腸子蠕動消失，胃腸囤積許多分泌物，引發腹痛、腹脹、食慾不振、噁心、嘔吐、無法排便和放屁。

預防術後腸阻塞，包括縮短術前空腹時間、避免灌腸、早進食、咀嚼口香糖、避免使用鴉片類止痛藥、早下床、減少點滴注射等；研究更顯示，術後喝咖啡也能減少腸阻塞。

李耀泰表示，2015年歐洲研究分析，術後隔天上午8時、12時、下午4時各喝一杯100ml含咖啡因的咖啡（第一組），及喝3杯不含咖啡因的咖啡（第二組）和只喝水（第三組），做術後腸功能恢復比較，以第一組最佳，其次是第二組。

2016年美國研究分析56名施行腹式全子宮和兩側輸卵管卵巢切除、骨盆腔和主動脈淋巴結摘除的婦癌患者，術後隔天上午10時、下午3時、7時各喝一杯100ml咖啡（20分鐘內喝完），且和另58位相同手術、不喝咖啡者的控制組比較。結果咖啡組在平均排氣時間、平均大便時間、平均可進食時間較佳。

另外，出現輕度腸阻塞者，咖啡組有6位，控制組有17位，咖啡組恢復過程順利，患者接受度高，未發生副作用。

李耀泰表示，歐洲和美國的研究，顯示大腸切除患者在術後飲用不含咖啡因咖啡，加速腸功能的恢復，說明咖啡因至少不會影響術後腸阻塞。婦科手術後，喝咖啡是一種簡單、便宜且有助手術後復原的東西。1060216

(中央社)