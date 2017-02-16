台灣木蘭國腳 百萬年薪登陸

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台灣木蘭國腳余秀菁、王湘惠登陸加盟北鳳女足隊，期間經花蓮縣長傅(山昆)萁等人居間努力，獲年薪百萬的旅外合約，余、王兩人將於3月赴北京報到，為兩岸女足交流開創新機。

余秀菁和王湘惠都是花蓮人，兩人原本都效力花蓮台開女子足球隊，也是近年中華女足隊當家中場；因關心足球人士通力合作，中華女足踏出旅外新領域。

花蓮縣政府表示，兩位木蘭女將登陸，首先是中華女足隊長余秀菁向中華足協副理事長龔元高探詢到中國踢球的可能性，龔元高間接促成余、王前往測試。余秀菁、王湘惠至北京、廣州與北鳳女足一起訓練，直到1月中旬返台。

北鳳女足對兩位木蘭女將表現十分滿意。農曆年後，雙方會商加盟事宜，原安排2月8日簽約，趕上2天後的註冊期限。但余秀菁、王湘惠覺得北鳳開出的薪資太少，無法吸引她們離鄉背井前往加盟，因而未簽字。

此事被傅(山昆)萁、大陸海協會會長陳德銘及前海基會秘書長許惠祐等人得知，從旁協助；北鳳基於愛才惜才，答應薪資加倍，並助余秀菁、王湘惠在2月10日中國女超足聯的註冊截止前10分鐘完成登錄。

傅(山昆)萁指出，希望兩岸在運動技競場能見到更多合作交流的成功範例，共同組隊參與世界競賽，盼台灣女足在兩岸及國際間開創新天地。1060216

(中央社)