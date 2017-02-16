張志軍新春聯誼致詞 台企聯：如吃定心丸

國台主任張志軍(中)出席台企聯新春聯誼活動，表示大陸將不斷優化台資企業經營環境。台企聯常務副會長葉惠德認為，這如同一顆定心丸，台商經營的困難也得到重視。(資料照片/陳君碩攝)

台企聯15日在北京舉辦新春聯誼活動，國台主任張志軍出席致詞時表示，大陸將不斷優化台資企業經營環境，為其在大陸持續健康發展創造更好條件，提供更多便利。台企聯常務副會長葉惠德認為，「張志軍過去所做的允諾實現度都蠻高的，今天我們不僅吃到一顆定心丸，台商經營的困難也得到重視，並獲得一些商機。」

520民進黨政府上任後，台商皆擔心在大陸的投資會受影響，葉惠德接受中評社訪問時指出，張志軍不止一次地承諾台商，在大陸投資絕對受到保障，而且還不斷為我們尋求新的投資機會，包括一帶一路戰略，自貿區建設、經濟的轉型升級。

台企聯榮譽會長郭山輝認為，張志軍這次的講話再度表達了對台商在大陸發展的高度重視。同時張也提到了台商銀行，以及台商若想在大陸從事電商等限制較多的行業，國台辦會公布一些措施予以突破。這顯示出國台辦想盡最大能力協助台商的決心和宣誓。

(中時電子報)