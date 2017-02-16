莫名頭痛頭暈想吐 急性水腦症作祟

患有三高的64歲林姓婦人日前出現頭痛、頭暈、想吐症狀，就醫研判為腦出血，住院觀察經電腦斷層發現是急性水腦症，透過腹腔導水管引流手術，術後順利出院。

亞洲大學附屬醫院表示，患者自述在家莫名頭痛、想吐，忍了一整天受不了，緊急送醫急救，經檢查發現腦血管破裂，立即轉入加護病房，透過控制血壓及腦壓治療。

住院後婦人病情穩定，但5天後身體再度出現頭痛及嘔吐的症狀，進一步檢查，發現患者因腦部血塊阻礙腦脊髓液的吸收，而產生水腦症的問題。

神經外科主治醫師廖黃逸表示，水腦症俗稱腦積水，為腦脊髓液不正常的積在腦部，是老年人疾病之一，可分為阻塞性和交通性，阻塞性水腦症通常是腦出血、腫瘤造成，交通性水腦症則為腦脊髓液吸收障礙引起。

醫師指出，依照發生時間的不同會產生不同的症狀，阻塞性水腦症發生時間約7天內，症狀為頭痛、嘔吐，嚴重者甚至會昏迷；若發生時間超過一週則為交通性水腦症，典型症狀為失智、失禁、走路不穩。

廖黃逸指出，在正常情況下，人體的腦脊髓液處於不斷分泌與吸收的動態平衡，但若腦出血形成的腫塊壓迫到腦室，導致腦脊髓液循環受到阻塞，過多的腦脊髓液積存在有限的頭顱空間中，就會造成顱內壓力上升，出現頭痛、嘔吐的狀況。

廖黃逸表示，患者為三高患者，平時沒有定期監控血壓，加上近期氣溫急速下降，才造成出血性腦中風引發水腦症，經由腹腔導水管引流手術引流腦脊髓液後，才改善患者症狀。

醫師提醒，三高的民眾平時要好好控制血壓，避免過油、過鹹的食物，禁止菸、酒，保持良好的運動習慣，腦中風後的病人也要定期追蹤，若出現失智、尿失禁，或步態不穩的情況，可能併發有水腦症而不單純是腦部退化，應即早檢查發現、即早治療。1060216

(中央社)