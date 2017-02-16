報復簽證報導 CNN西語台遭委內瑞拉斷訊
美國新聞電視台CNN的西班牙語頻道CNN en Espanol週三遭到委內瑞拉斷訊，因為日前該頻道報導委國護照和簽證在伊拉克被賣給和恐怖組織有關的阿拉伯人。
根據法新社(AFP)報導，委內瑞拉政府的聲明指出，國家通訊委員會已下令立即在該國暫停播放CNN西語台，在委內瑞拉外交部長Delcy Rodriquez向記者表已要求相關單位採取行動不久後，CNN西語台的訊號就消失了。之前委國總統尼古拉斯·馬杜羅(Nicolas Maduro)，也曾公開要求驅逐該電視台。
該台在2月6日報導，委內瑞拉的護照和簽證，在位於伊拉克首都巴格達的委內瑞拉大使館中，被賣給和恐怖主義有關的阿拉伯人士，該報導還指控委國的新副總統艾伊薩米(Tareck El Aissami)，就是背後的主使者之一。
Rodriquez抨擊CNN西語台的報導完全是虛假，並指控該台發動心理戰，相當於戰爭時用的宣傳活動。艾伊薩米有望取代馬杜羅成為總統，若委國反對黨在投票中獲勝的話。
美國政府周一也針對艾伊薩米實施經濟制裁，美國財政部指控他和另一名商人Samark Jose Lopez Bello都是主要古柯鹼走私販，並因此凍結兩人在美國的資產，並禁止美國企業與他們做生意。
這個指控使得美國和委內瑞拉的關係相當緊張，馬杜羅周二要求美國為實施制裁道歉，並宣誓將展開強力反擊。委內瑞拉政府認為艾伊薩米在擔任內政部長期間，掃蕩毒品走私有功，但美國財務部認為艾伊薩米事實上確保古柯鹼得以從委國運送到墨西哥和美國。委內瑞拉國防部長Vladimir Padrino Lopez認為，這些制裁顯示美國企圖介入委內瑞拉事務、並在委內瑞拉引發動亂。
(中時電子報)
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