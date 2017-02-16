道奇王牌克蕭：決定不打經典賽很掙扎

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊王牌左投克蕭今天表示，經過慎重考慮才婉拒代表美國隊打世界棒球經典賽，這個決定很掙扎，並不容易。

道奇明天起展開春訓，今天在位於亞利桑那州的春訓基地召開記者會。「洛杉磯日報」（Los Angeles Daily News）報導，克蕭（Clayton Kershaw）說放棄打經典賽（WBC）是個很難的抉擇。

他表示，確實慎重考慮是否接受國家代表隊的徵召，畢竟這是榮譽而且自己也有意願，但是考量諸多因素，覺得最好還是別這麼做，這真是一個不容易的決定。

克蕭上個球季因椎間盤突出而被放入傷兵名單約2個半月，他說，考量椎間盤的毛病，每天鍛鍊的方式略有調整，但沒有對他造成影響，而且為了迎接春訓的挑戰，自1月起即已展開自主訓練。

至於替新球季設定的目標，克蕭坦承並沒有特別設想，就是只想好好投球，為新球季的開始，做好萬全準備。1060216

(中央社)