禽流感疫情升溫 雲林設檢疫站

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禽流感疫情升溫，雲林縣政府防疫應變中心今天上午9時起在西螺設置檢疫站，加強外縣市化製車查核消毒，期望疫情止步。

雲林縣政府表示，有鑑於H5N6禽流感疫情日益擴大，繼宜蘭縣、台東縣、屏東縣設置消毒檢疫站後，雲林縣也自今天起至3月15日止在西螺開設檢疫站。

縣府指出，為避免因疫病死亡的家禽送往雲林轄內化製廠，沿途散播病原，今天起從外縣市進入雲林的化製車，都必需在西螺檢疫站進行全車消毒，並取得證明單後，才能進入轄內化製廠。

雲林縣動植物防疫所表示，雲林縣轄內共有3間化製場，收受附近縣市病死畜禽作為化製原料，為避免病原於運輸期間散布，將加強對化製車消毒檢疫作業，以防堵疫情擴散。

動植物防疫所指出，目前正值冬春交接之際，日夜溫差大，加上候鳥北返，恐有夾帶禽流感病毒沿途傳播的風險，請養禽業者注意禽場保溫，每天自主觀察禽隻健康情形，即時通報可疑疫情。1060216

(中央社)