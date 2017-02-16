機捷個人試乘登場 台北站大排長龍體驗

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機場捷運團體試乘結束，個人自由免費試乘今天登場，全線21站都可免費搭。A1台北站上午許多民眾大排龍領號碼牌，有人凌晨1時就來排隊。上午7時40分時段的號碼牌已全數發完，共1200張。

機場捷運即將在3月2日正式通車，前兩週的團體試乘結束，今天起至3月1日，共21個站開放民眾個人自由免費試乘。桃園大眾捷運公司估計每天約有4萬人次搭乘。

個人自由試乘時間為上午8時至下午4時，民眾無需預約，只要至機捷全線21個車站，現場排隊抽取當日試乘號碼牌，就可免費進出各站自由搭乘，直達車和普通車都可試乘。

機捷公布個人自由試乘期間各站發放號碼牌的時間為每天7:40、9:40、11:40、13:40四個時段，6歲以下孩童免票證、6歲以上一人限領1張。

桃捷公司估計，自由試乘每天總控管約4萬人次，將依各站進出人數彈性分配調整。

站體最大的A1台北站，一早就有民眾排隊等著嚐鮮，有兩處可領號碼牌，一是A1站地面層1號出口處，規劃每時段發放800張，另一處是連接北車之B1連通層，每時段發放400張。

為了體驗，有民眾凌晨就來排隊，第一個開放領號碼牌的7時40分時段，一大早就已經發完，發出1200張號碼牌。1060216

(中央社)