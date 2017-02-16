前B嫂潑辣性格難改 血拚暴怒碎念店員

章小蕙昔日以敗家形象出名。(圖/本報系資料照)

「前B嫂」章小蕙之前被爆揮霍鍾鎮濤上億家產，還傳出婚內與人搞曖昧，外界風評不佳的她，日前被直擊在香港血拚時，數次怒氣沖沖對著店員碎念，潑辣性格依舊沒變。

根據《壹週刊》報導，章小蕙近年都待在美國從事版權買賣生意，不定時會回香港探望年邁的母親，近日被直擊頂著素顏逛眼鏡行，保養有術的她不見歲月在面容留下痕跡，個性也是依舊火爆未改，只見她看完眼鏡度數報告後，與店員溝通不到幾句話，就怒氣沖沖朝著對方碎念，不過在龜毛選了好幾支試戴後，隨即離去跟母親會合，也沒有大肆血拼，與當年揮霍無度行徑相差甚遠。

(中時電子報)