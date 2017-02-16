機捷自由試乘 民眾開心排隊嘗鮮

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機場捷運16日8時全線21個站4個時段，開放民眾現場排隊抽取試乘號碼牌試乘，不少車站民眾排隊，躍躍欲試，他們開心，機場捷運快要正式通車了。中央社記者施宗暉攝 106年2月16日

機場捷運今天上午8時全線21個站，開放民眾現場排隊抽取號碼牌試乘，不少民眾開心在車站排隊，躍躍欲試。

機捷自今天起至3月1日開放民眾自由試乘，每日搭乘時間為上午8時至下午4時，夜間則進行設備系統保養改善等工作。上午7時40分，首批民眾排隊領號碼牌，大家都很開心，也對機捷有信心。

自由試乘的民眾無需預約，只要至機捷全線21個車站，現場排隊抽取當日試乘號碼牌，即可免費進出各站自由搭乘，而且直達車和普通車皆可試乘。

試乘期間各站發放號碼牌的時間為每日上午7時40分、9時40分、11時40分及下午1時40分4個時段，每日總人數控管約2萬人、4萬人次搭乘，但將依各站進出人數彈性分配調整。1060216

(中央社)