金正男遇刺 美媒：北韓或再列恐怖名單

北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男13日在馬來西亞遇刺身亡。「紐約時報」分析，美恐面臨把北韓再列恐怖國家名單的壓力，另有學者駁斥金正男受到中國保護的說法。

紐時引述南韓世宗研究所（Sejong Institute）專家鄭成長（Cheong Seong-Chang）說法，一旦證實北韓涉入此案，華府恐將面對外界施壓，將北韓再度列為支持恐怖主義國家之列。

北韓利用女特工金賢姬參與1987年大韓航空858班機爆炸案、造成115人喪生後，被列為恐怖主義國家，不過北韓在2008年因取消一項核武計畫，被從恐怖名單中去除。

金正男是北韓已故領導人金正日長子，一度被視為接班人選，2001年想與家人同遊日本迪士尼樂園，惹出持假護照入境遭日驅逐出境難堪事件，從此失寵。2011年甚至缺席父親金正日國喪，當時即有專家據以分析指金正男已遠離平壤權力核心。

鄭成長還認為，暗殺金正男後，北韓最高領導人金正恩雖剷除了荊棘，惟恐進一步孤立北韓。同時由於中國一直保護金正男，北韓與中國的關係勢必更加惡化。

儘管金正男失勢，迄今仍有不少分析認為，一旦北韓領導層爆發內訌，包括中國在內，皆直指金正男依舊是可能的替代人選。

不過，中國的朝鮮問題專家對此提出質疑，直指金正男並未從北京取得特殊的安全保護。北京人民大學國際關係學者成曉河（Cheng Xiaohe）說，「中國菁英階層從不期望金正男可在政治上發揮重要作用。」假若中國真要利用他做為北韓替代首領，理應好好保護他，「但從這次暗殺事件顯示，他根本未受到應有的安全保護。」

香港嶺南大學政治學教授張泊匯（Zhang Baohui）認為，澳門是中國的一部分，本身就是安全避風港。只要金正男在澳門，人身就有安全保障。

報導還說，過去時日，金正男好比流亡海外幾不可能返國的王子，據信其太太及兒女目前還在澳門，受到中國的保護。1060216

(中央社)