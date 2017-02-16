機捷個人試乘 4時段抽號碼牌

機場捷運機今天起開放個人試乘，但試乘期間各站發放號碼牌的時間為每天上午7時40分、9時40分、11時40分及下午1時40分等4個時段，並依各站人數彈性分配調整。

機場捷運從2月2日啟動為期1個月的試營運，規劃分兩階段，前2週是團體試乘，後2週是屬於個人自由試乘，而個人自由試乘則從今天開始，3月2日正式通車。

桃園捷運公司呼籲乘客多持電子票證協助系統實測，同步體驗機捷的多卡通行服務，試乘期間的進出站也都不會扣款。

桃捷公司也提醒民眾進出站時，僅持一張票卡輕觸感應區，勿多卡同時使用，票卡一經感應進站後，務必再次感應出站，避免卡片遭鎖死而造成下次無法進站。試乘民眾也可至詢問處旁的車票餘額查詢機查詢票卡資訊，只要將票卡置於平台感應區內，即可查詢最近加值紀錄、票卡效期資料及最近6筆交易紀錄。

「自由試乘」時間從16日到3月1日，每日搭乘時間為上午8時至下午4時，夜間則進行設備系統保養改善工作。自由試乘的民眾無需預約，只要至全線21個捷運站現場排隊抽取當日試乘號碼牌，憑號碼牌即可免費進出各站自由搭乘，且直達車和普通車皆可試乘。

另外，試乘期間各站發放號碼牌的時間為每天上午7時40分、9時40分、11時40分及下午1時40分等4個時段，每日總人數控管約2萬人，但可依各站人數彈性分配調整，並非隨到隨搭，搭乘民眾要有心理準備。1060216

(中央社)