回收場徹夜延燒散惡臭 民眾譙翻：快中毒了

苗栗大坪頂回收場火警徹夜延燒，民眾罵翻嗆快中毒了。（陳慶居翻攝）

苗栗大坪頂回收場火警徹夜延燒，動用挖土機邊挖邀協助灌救，仍在阻火勢。（陳慶居翻攝）

苗栗市郊大坪頂公墓旁一間資源回收場，15日中午發生火警，場內堆放逾數十噸的塑膠及廢輪胎等回收品，致火勢一發不可收拾，濃煙惡臭瀰漫市區，火勢徹夜延燒截至今天上午仍在灌救，空氣品質惡劣，民眾紛紛在臉書社群罵翻，怒斥「簡直快中毒了！」

由於回收場內全都是易燃物，即使消防局協調挖土機翻開回收品灌救，火勢仍難控制，消防隊共出動22車次水箱車3車次泡沬車及數十名消防隊員，從昨天近午時分灌救，雖一度撲滅但夜間又復燃，晚間惡臭、落塵瀰漫。

民眾晚間都不敢出門，而且整天緊閉門窗，不得已要出門就戴口罩，依然十足嗆鼻，臉書苗栗大小事等社群整晚都在討論還，許多民眾罵翻，紛紛留言「鼻子不舒服呼吸困難超臭的不敢出門，很臭聞久了讓人頭暈想吐」、「簡直快中毒了」。

(中時)