驚！2017大計畫 胡歌暫別影視圈兩年

胡歌計畫去學習，暫別影視圈。(圖／翻攝自胡歌微博、搜狐娛樂)

大陸男星胡歌出道超過10年，憑著《琅琊榜》事業再攀高峰，不過近日卻傳出他將赴美進修，他也首度回應「未來一兩年很難看到新作品，我要去學習」。

2016年胡歌幾乎沒再接新的電視劇，他也只是偶爾出現在頒獎典禮或代言活動，外傳他要赴美進修，日前更被捕獲現身辦簽證，而他也終於回應求學傳聞，「17年有個大計畫，未來一兩年很難看到新作品，我的計畫是我要去學習，希望你們可以支持我、鼓勵我。」

他希望可以讓自己休息一下，把以前缺失的生活補回來，粉絲聽聞後儘管相當不捨，但也支持他的決定，「等你回來」、「有思想的男人」，更佩服他在事業高峰之際，選擇沉澱自己，「真正有實力的人不怕被遺忘。」

(中時電子報)