NBA》林書豪祝老爸生日快樂 猛虧他太矮

林書豪PO出昔日自己被老爸抱著的老照片，藉以祝福老爸生日快樂！(取自林書豪IG)

距離傷癒復出時間越來越近，籃網後衛林書豪看來心情大好，16日在IG上貼出「豪爸」林繼明抱他照片，且寫，「老爸生日快樂！感謝您一直都在撫養與支撐這個家庭，儘管你身高才168公分，還好我仍長到191公分，哈哈，愛你！」

其實將於25日宣告復出的林書豪，本季跟豪爸見面次數不多，因為本季豪爸與「豪媽」吳信信互換，改由豪媽陪在林書豪身邊，豪爸則大部分時間都待台灣陪著林書緯，眼尖的台灣球迷，幾乎每場富邦比賽場邊都可看到豪爸身影。

林書豪16日也在個人推特上分享安慰人心作法，「假如你今天感到受傷，那就去試著鼓舞其他3個人，愛護別人可讓你自己煥然一新！」或許豪哥真的很需要被別人激勵或鼓勵一下，畢竟他在這個球季走來相當坎坷苦悶。

(中時電子報)