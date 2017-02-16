強尼戴普17歲女 真空激凸上街

莉莉蘿絲戴普日前激凸上街，超級豪放！（圖／翻攝每日郵報）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）先前才剛結束與安珀赫德的短命婚，甚至又傳破產危機。但他與前伴侶凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）生的女兒莉莉蘿絲戴普，工作卻是越來越順遂，她也許是遺傳到老爸放蕩不羈的性格，日前上街時，穿著一件超級貼身白T恤，還是大膽真空激凸。

莉莉蘿絲戴普是現在模特兒圈超夯人物！（圖／達志影像）

莉莉蘿絲戴普雖然年僅17歲，但她很有個性的外表早就被時尚「老佛爺」卡爾拉格斐看中，年紀輕輕就能亮相香奈兒秀場，未來星路相當看好。而她行事作風也很有「戴普」家族風範，日前莉莉蘿絲戴普就被拍到沒穿內衣上街，貼身白色上衣讓她大激凸，但她絲毫不在意，很做自己。

(中時電子報)