法外長嚴厲警告俄　勿干預法總統大選

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在美國情報機構指控莫斯科當局干預美國大選，幫川普助選後，法國今天嚴厲警告俄羅斯，不要干預法國即將舉行的總統大選。

法新社報導，法國外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）警告：「我們不接受在我們選舉過程的任何干預。」

艾侯說：「在美國發生那樣的事情後，我們有責任採取所有必要行動，以確保我們民主過程的完整性受到尊重。」

親歐總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）的發言人，14日指控莫斯科當局過去1個月隱身幕後發動對馬克宏競選網站和郵件伺服器的一連串攻擊。

馬克宏發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）說：「一天往往數百起（網路）攻擊，其中5成來自烏克蘭，（烏克蘭）素來以和俄羅斯駭客網攻有關聞名。」

葛里沃指控克里姆林宮試圖幫保守派共和黨候選人費雍（Francois Fillon），以及極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）助選，這兩位候選人都呼籲和俄羅斯建立更密切的關係。1060216

(中央社)