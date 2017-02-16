吳德榮：23日極地大陸冷氣團南下
氣象專家吳德榮表示，今明兩天白天溫暖舒適，各地高溫可升至攝氏24至27度。23日鋒面及極地大陸冷氣團南下，強度可能相當強，將再進入冬型天氣，但目前不確定性高，仍待觀察。
吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文表示，今晨在部分地區輻射冷卻效應仍強，但已無法抵銷冷空氣回暖的趨勢，最低氣溫已不似昨晨那麼低了。今、明兩天受高壓迴流影響，西半部天氣晴朗穩定，東半部多雲時晴，偶有零星短暫雨；白天溫暖舒適，各地高溫約可升至24至27度左右，早晚偏涼，日夜溫差很大。
至於之後的天氣型態，吳德榮指出，北台灣乍暖還寒，冷暖交替頻仍，週期很短。18日至19日上午，有一小股東北風南下，北台灣白天轉涼；19日下午至20日轉東南風，天氣快速回暖；21日鋒面影響，北台灣轉有雨、且明顯轉涼，其他地區水氣多、也有機率發生零星降雨；22日天氣未及好轉，下波鋒面又接踵而至，降雨的範圍及雨勢皆會比較大。
吳德榮表示，23日鋒面及極地大陸冷氣團開始南下，強度相當強，冬天並未結束，將再進入「冬型天氣」。不過這是7天後的模擬，不確定性較高，需再持續觀察。1060216
(中央社)
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