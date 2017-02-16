黨魁之戰 藍議員爆洪郝爭胡志強原因
2017年5月20日將舉行國民黨主席改選，參選人洪秀柱與郝龍斌皆想爭取胡志強的支持。台中藍營本土派、連任三屆台中市議員的吳瓊華接受媒體訪問表示，胡志強台中深耕13年奠定扎實人脈，沒在府院黨中央任職，避開黨內各派系的恩怨，且只要胡公開支持，在台中至少可爭取至5000張黨員選票。
前年國民黨大選失敗，無人補選黨主席，反觀今年黨主席之爭，一下增至五人參選，分別為洪秀柱、郝龍斌、吳敦義、韓國瑜、詹啟賢。根據台中市統計到去年底的黨員人數有5萬多人，截至一月中增至約6萬2千人。
吳瓊華接受《中評社》採訪時表示，胡志強當了13年的台中市長，在台中還是有扎實的人脈，政績也做得相當不錯，胡對舊部屬、與友好的地方人士還是相當有影響力。
且國民黨台中市議員的胡系人馬，至今對於胡還是非常認同，影響的黨員票恐怕不亞於5000票，對黨主席參選人是最直接的幫助。
另外，國民黨台中市黨部主委任杰則認為，胡志強對公教軍警暨退休人員、台中藍營人士有影響力，若胡表態力挺某候選人，對選舉影響一定很大。
(中時電子報)
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