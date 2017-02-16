H7N9流感 陸16省淪陷
中國大陸國家衛生和計劃生育委員會15日公布，今年以來大陸共有16個省份報告人感染H7N9禽流感病例。其中，1月份報告病例192例，死亡79例。
新華社報導，北京地壇醫院感染中心主任醫師陳志海表示，現有抗病毒藥物能有效抑制流感病毒。這些藥物使用越早效果越好，患者病死率較高的原因主要是錯過治療的最佳時間。所以，發熱病人要儘早就診，儘早使用抗病毒藥物。
報導說，從目前情況看，大陸H7N9禽流感患者總體病死率約為40%左右。
中國大陸疾病預防控制中心病毒病所副所長、國家流感中心主任舒躍龍表示，大陸H7N9疫情出現病例增多、分布地區廣、散發程度高等特點，病例多數散發在長三角和珠三角地區。但疫情總體特點未發生改變，接觸被感染的禽或暴露於活禽經營市場是人感染的重要危險因素。
舒躍龍表示，現有證據表明，H7N9病毒尚不能造成人際持續傳播。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。