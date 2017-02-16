H7N9流感 陸16省淪陷

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中國大陸國家衛生和計劃生育委員會15日公布，今年以來大陸共有16個省份報告人感染H7N9禽流感病例。其中，1月份報告病例192例，死亡79例。

新華社報導，北京地壇醫院感染中心主任醫師陳志海表示，現有抗病毒藥物能有效抑制流感病毒。這些藥物使用越早效果越好，患者病死率較高的原因主要是錯過治療的最佳時間。所以，發熱病人要儘早就診，儘早使用抗病毒藥物。

報導說，從目前情況看，大陸H7N9禽流感患者總體病死率約為40%左右。

中國大陸疾病預防控制中心病毒病所副所長、國家流感中心主任舒躍龍表示，大陸H7N9疫情出現病例增多、分布地區廣、散發程度高等特點，病例多數散發在長三角和珠三角地區。但疫情總體特點未發生改變，接觸被感染的禽或暴露於活禽經營市場是人感染的重要危險因素。

舒躍龍表示，現有證據表明，H7N9病毒尚不能造成人際持續傳播。1060216

(中央社)