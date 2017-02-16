市區預辦登機 不搭機捷也可免費用

機場捷運今天起至3月1日開放一般民眾自由試乘，桃園機場公司也同時首次在A1台北車站啟用市區預辦登機及行李託運，不但免費，不搭機捷的旅客，也可使用。

桃機公司說，只要是搭乘中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空等4家航空公司的旅客，今天起每天上午8時至下午4時，可在航班起飛前3小時至機捷A1台北車站，辨理預辦登機和行李託運，節省在機場等候時間。

市區預辦登機為免費服務，也開放給未搭乘機場捷運的旅客使用。不過，部分特定旅客無法使用，包括年齡12歲以下單獨旅行兒童、購買客艙佔位行李者、使用空位搭乘的航空公司員工。

桃機公司在機場機捷A1站設有6組與荷蘭史基浦機場、東京羽田機場等相同的自助行李託運設備，具有高辨識度及操作簡便的優點，列印出的自貼式行李貼條也很創新，無需撕去背膠，就可直接圈黏在行李提把。

桃機公司提醒旅客，A1站市區預辦登機流程與桃園機場相同，旅客完成報到手續後，務必在車站現場確認行李通過安檢後再離開，若安檢未過，基於航空保安考量，託運行李不會裝櫃運送至機場。

機捷A1站預辦登機區也設有「行李查詢機」，旅客可以行李收據查詢確認，若順利通過安檢，查詢機將顯示行李抵達機場時間。

另預辦登機託運行李尺寸也有限制，超大件及過長行李將無法運送，可託運行李最長邊不得超過70公分，或長、寬、高總和不得超過158公分。

桃機公司說，如果旅客已在A1站辦理行李託運，因故需退掛，若行李尚未運送，可在A1站辦理退運及領取；如行李已裝櫃運送至機場，必須到桃園機場親洽航空公司服務櫃檯辦理退運，行李遺失或延誤，則依航空公司行李服務相關規定辦理。1060216

(中央社)