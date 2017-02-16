學測考生118人滿級分 創近7年新低

我要評比

大考中心今天公布106學年大學學測成績，共118人獲得滿級分（75級分），比去年138人少20人，是近7年新低，英文科、數學科頂標比去年降1級分。

大學入學考試中心今天上午公布106學學測各科級分與總級分人數百分比累計表及各科與總級分的5標分數「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」分數，總級分5標成績分別為62級分、55級分、44級分、34級分和27級分。

「頂標」為成績位於第88百分位數的考生級分，各科頂標分數分別為國文科13級分、英文科13級分、數學科11級分、社會科14級分和自然科13級分，英文科、數學科比去年降1級分，社會科比去年提升1級分，國文科和自然科持平。

大考中心統計資料顯示，106學年度獲75級分滿級分的人數有118人，比去年138人減少20人，是近7年新低，另有3名考生5科都是0級分。1060216

(中央社)