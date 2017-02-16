北韓要求領回金正男遺體 大馬拒絕

我要評比

金正男2001年在警方護送下，步出日本成田機場。(圖/美聯社)

金正男在馬來西亞遇刺，遺體檢查報告也已經出爐，隨即北韓向馬來西亞提求將金正男遺體領回，但卻遭到馬國拒絕。

13日金正男在馬來西亞首都吉隆坡等待登機時，遭到毒殺身亡，當地媒體報導金正男遺體的檢查報告已經出爐，但是北韓拒絕透露消息。

《BBC》報導，警方目前已經逮捕一名女嫌犯，正在調查其他共犯。

馬國尚未正式確認這名化名金哲的死者就是金正男，因此拒絕北韓提出的要求。一名消息人士告訴《路透社》，馬來西亞宣稱沒有受到任何壓力…...我們堅持走完所有程序。

馬來西亞當局宣稱已經逮捕一名28歲嫌犯Doan Thi Huong，警方稱這名嫌犯攜帶越南旅行證件，在機場監視錄影帶中被拍到畫面。

南韓媒體則大肆報導有2名北韓女特工，搭乘機場計程車逃離現場，但是這些報導尚未經過馬來西亞警方證實消息。

南韓和馬來西亞媒體都報導一張模糊的錄影帶畫面，顯示有一名女子身穿白色T恤，胸前有大大的英文字母，寫著「LOL」。

稍早，馬來西亞官方媒體馬新社報導，一名緬甸女子在機場遭到逮捕，但是並不清楚，報導中的這名女子是否就是遭到逮捕的嫌犯。

(中時電子報)