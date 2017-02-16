阿里山鐵公路聯票 遊客輕鬆上山賞花
阿里山花季3月展開，嘉義縣公車處與阿里山森林鐵路管理處自3月1日起推出嘉義至阿里山鐵公路聯票，遊客可搭森鐵至奮起湖，續由縣公車接駁到阿里山，輕鬆賞花。
阿里山森林鐵路管理處今天表示，與嘉義縣公共汽車管理處自3月1日起推出嘉義至阿里山鐵公路聯票，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具前往阿里山地區觀光，且阿里山花季自每年3月展開，遊客可以搭乘大眾運輸工具上山輕鬆賞花。
遊客可於阿里山森鐵網路訂票系統（http://alishan.railway.gov.tw/）預訂嘉義至奮起湖車票，並於上午10時至下午4時以電話（05）2256918向森鐵預訂縣公車奮起湖至阿里山車票。
阿里山森鐵管理處指出，奮起湖至阿里山的縣公車，每日上午11時30分及中午12時50分各1班次；每日每班次限額10名；乘車日前15天可預訂車票。1060216
(中央社)
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