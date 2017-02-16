NBA》尼克內訌落幕？安森尼：我哪裡都不去

安森尼這下子真的打定主意不想離開尼克了！(美聯社資料照)

隨著本季交易截止日(24日)越來越近，最近陷入尼克跟其他3隊交易傳聞，且跟尼克總裁「禪師」菲爾傑克生互槓的「甜瓜」安森尼，16日接受《ESPN》訪問斬釘截鐵表示，「我從未想過自己會去其他球隊！」

在傑克生刻意主導下，尼克高層近日先後跟騎士、快艇與塞爾提克等隊提出交易安森尼的可能性，甚至直接跟騎士開口要拿「愛神」洛夫交換安森尼，好讓安森尼能跟好友「小皇帝」詹姆斯同隊打球，可惜這些提議都遭拒絕。

「就跟我先前告訴大家一樣，這些傳言都沒出現在我面前，也沒發生在我的談判桌上，」擁有交易否決權的安森尼說，「直到真正時機降臨，尼克高層根本連跟我談判是否放棄交易否決權的機會都沒有。」

就算安森尼如此清楚表達他的堅決立場，根據《ESPN》收到的消息，尼克高層到現在還在持續跟不只1支球隊討論交易安森尼的可能性，問題是只要安森尼不放棄交易否決權，尼克高層怎麼談判，也都形同白忙一場。

其實接下來尼克的未來很明確，既然安森尼抱定主意不想離開，那麼就剩趕緊讓傑克生走人一條路可走，畢竟尼克老闆多蘭最近也陷入跟前尼克球員奧克利衝突風波當中，實在沒時間繼續再讓尼克混亂下去！

(中時電子報)